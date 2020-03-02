Hainan Airlines возобновит еще 2 тыс. рейсов, приостановленных из-за коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 2 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Hainan Airlines на этой неделе планирует возобновить еще около 2 тыс. рейсов, которые ранее были приостановлены из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на авиаперевозчика.

Возобновление рейсов связано с улучшением эпидемиологической ситуации как в провинции Хайнань, так и в других регионах Китая. Компания, прежде всего, намерена возобновить полеты по наиболее загруженным и популярным направлениям в такие города, как Шеньян, Нинбо, Тайюань и Гуанчжоу, чтобы помочь бизнесу вернуться к нормальному режиму работы.

На прошлой неделе Hainan Airlines возобновила свыше 450 рейсов. Кроме того, авиакомпания запустила чартерные рейсы для правительственных структур и предприятий с 19 февраля, что стало вкладом авиакомпании в общие усилия по возобновлению нормальной производственной активности по всей стране на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Hainan Airlines также разработала специальные льготные программы для врачей, предусматривающие скидки на билеты, упрощенные схемы оформления грузов и регистрации на рейс, а также полные компенсации стоимости авиабилета в случае отмены поездки.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 67 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.