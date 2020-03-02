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Путин поручил подготовить проект закона о контроле за грамотностью в России

Президент также поручил правительству представить предложения по разработке концепции государственной языковой политики
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и внести в парламент проект закона, предусматривающего контроль за соблюдением чиновниками и гражданами норм русского языка при его использовании в качестве государственного. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября 2019 года.

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К 15 сентября правительству и администрации президента РФ нужно подготовить и внести в парламент законопроект, предусматривающий "совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации на всей территории страны, осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным".

Кроме того, правительству надлежит издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение кабмином норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка. В срок до 15 июня необходимо будет образовать межведомственную комиссию по русскому языку при правительстве РФ, возложив на нее функции проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка, а также правил русской орфографии и пунктуации.

Кроме того, Путин поручил обеспечить с 2020 года финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержку разработки, формирования и функционирования на базе Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук государственной информационной системы (цифровой платформы) "Национальный словарный фонд". Он также указал на необходимость обеспечить поддержку разработке и реализации программы Института языкознания РАН по сохранению и возрождению языков коренных народов России.

Президент также поручил правительству до 15 августа 2020 года представить предложения по разработке концепции государственной языковой политики РФ.

"Правительству РФ подготовить совместно с Советом по русскому языку и с привлечением Совета по межнациональным отношениям и представить предложения по разработке концепции государственной языковой политики Российской Федерации", - говорится в документе.

К этому же сроку кабмин должен подготовить предложения по созданию системы мониторинга реализации закона о языках народов России.

Согласно перечню поручений, правительство к 15 сентября должно будет также представить свои предложения по формированию системы мониторинга состояния нормативно-правового регулирования отношений в сфере функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик, находящихся в составе РФ, и других языков народов России. Эти предложения также должны включать меры государственной поддержки языков народов России, обеспечения права российских граждан на пользование государственным языком РФ, государственными языками республик, находящихся в составе России, родным или иным языком.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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