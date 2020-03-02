20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Путин поручил утвердить перечень словарей для государственного языка

Кабмину предстоит разработать и утвердить "требования к составлению словарей"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить перечень словарей с нормами русского языка, обязательными при его использовании в качестве государственного. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября 2019 года.

Кабмину совместно с Советом по русскому языку предстоит разработать и утвердить "требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка, соблюдение которых требуется при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, а также утвердить такие словари, включая толковый словарь государственного языка Российской Федерации".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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