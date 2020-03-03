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Распространение коронавируса нового типа

В Болгарии из-за коронавируса отменили торжества на Шипке

Решение принято на основании рекомендаций национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве страны
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© Игорь Ленкина/ТАСС

СОФИЯ, 2 марта. /ТАСС/. Болгария решила отменить официальные торжественные мероприятия, посвященные 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг, на легендарной Шипке. Об этом сообщила администрация области Стара Загора, на территории которой находится памятник.

В сообщении подчеркивается, что решение принято на основании рекомендаций национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии. "Официальные мероприятия на вершине отменяются, однако доступ для всех желающих подняться к памятнику Свободы будет открыт", - говорится в сообщении.

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Ранее национальный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал отменить торжественные мероприятия на Шипке 3 марта. "Решение штаба принято в связи с заключением экспертов в области эпидемиологии, инфекционных заболеваний, вирусологии и профилактической медицины, которые считают, что мероприятие с участием большого количества людей несет эпидемиологический риск", - говорится в сообщении штаба.

Медики отмечают, что на данный момент в Болгарии нет заболевших новым коронавирусом, однако в стране активно распространяется грипп типа "Б".

В пресс-службе президента страны ТАСС сообщили, что глава государства не будет отменять свою поездку на Шипку. "Президент Румен Радев будет присутствовать на панихиде в память о погибших воинах и поднимется на Шипку, где возложит цветы, также планируется его выступление", - сообщили в пресс-службе президента Болгарии.

Ранее администрация президента в связи с распространением коронавируса приняла решение отменить традиционный праздничный прием, посвященный 142-й годовщине освобождения Болгарии.

Теги
БолгарияРаспространение коронавируса нового типа
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