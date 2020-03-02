Жители Пскова подали в суд коллективный иск против строительства химзавода

ПСКОВ, 2 марта. /ТАСС/. Жители Пскова подали коллективный иск в городской суд с просьбой признать незаконным разрешение на строительство завода "Титан-полимер", который намерен открыть под Псковом производство по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата), из которых выпускают пленку. Число истцов по иску составило 21, среди них местные активисты и промышленники, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе суда.

В 2019 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что строительство завода начнется только после проведения публичных слушаний, а также технической и экологической экспертиз. По его словам, тема строительства завода вызывает беспокойство у населения, часть граждан опасается, что открытие предприятия может ухудшить экологическую обстановку.

"Иск принят, 1 апреля 2020 года состоится предварительное судебное заседание по коллективному административному иску о признании незаконным разрешения, выданного администрацией Псковского района ООО "Псковский завод "Титан-полимер", на строительство объекта капитального строительства", - сказала собеседница агентства.

В понедельник на сайте псковского городского суда появилась информация о том, что исковое заявление принято к производству.

В середине февраля ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ), который является опорным вузом региона, заявили о том, что совместно с коллегами из МГУ имени М. В. Ломоносова намерены создать на базе псковского вуза экспертный центр по контролю за экологией вблизи промышленных предприятий области.

О "Титан-полимере"

По предварительным оценкам, объем инвестиций в производство "Титан-полимер" должен составить около 13 млрд рублей. По планам руководства компании, предприятие выйдет на полную мощность к 2023 году. Производство является уникальным для России, позволяет выпускать неограниченное количество видов полимеров, обеспечит страну сырьем, которое на данный момент ввозится из-за рубежа.

В начале апреля 2019 года территориальная избирательная комиссия (ТИК) Псковского района приняла документы на регистрацию для проведения референдума по вопросу строительства завода "Титан-полимер" в ОЭЗ "Моглино". Вопрос, который планировалось вынести на референдум, был сформулирован в виде: "Согласны ли вы с размещением ООО "Псковский завод Титан-полимер" в Моглино?"

Псковский завод "Титан-полимер" является крупнейшим резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино". В случае открытия он станет пятым в России, который будет заниматься производством полимеров.