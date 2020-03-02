20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Шойгу выразил соболезнования родным генерала Шуралева

Глава Минобороны назвал генерала армии незаурядным человеком и истинным патриотом Отечества

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу направил правительственную телеграмму со словами соболезнования родным и близким генерала армии Владимира Шуралева, погибшего в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщили в понедельник в военном ведомстве.

"Это был достойный, незаурядный человек, блестящий офицер и истинный патриот Отечества. Стойкий, мужественный, верный Родине и воинскому долгу, он все свои силы, опыт и знания отдавал развитию вооруженных сил и укреплению военного величия нашей страны", - говорится в тексте телеграммы.

Ранее руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин сообщил ТАСС, что Шуралев в воскресенье был сбит автомобилем в Москве и в понедельник умер от полученных ранений.

Генерал родился в 1935 году в городе Коврове Владимирской области. В 1955 году призван в Советскую армию. Окончил Ташкентское танковое училище в 1958 году. Командовал танковыми взводом, ротой в Группе советских войск в Германии. В 1965 году окончил Военную академию бронетанковых войск, в 1975 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С февраля 1985 года - командующий войсками Белорусского военного округа.

С 1990 по 1991 год был заместителем министра обороны - главным инспектором Минобороны. С 1992 года находился в запасе. До последнего времени был ведущим аналитиком Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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