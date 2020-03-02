Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал принять меры по поддержке русского языка за рубежом.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, правительство РФ должно "разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". На выполнение этого указания Путин отвел срок до 15 июля 2020 года, назначив ответственным премьер-министра Михаила Мишустина.

До 15 августа 2020 года кабинету министров следует "обеспечить актуализацию нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом".

Правительство до 30 мая также должно "рассмотреть с привлечением экспертного сообщества вопрос об организации подготовки педагогических кадров по всем уровням высшего образования и представить предложения по совершенствованию такой подготовки, в том числе при необходимости о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты".