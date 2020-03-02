20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом

На выполнение этого указания президент отвел срок до 15 июля, назначив ответственным премьер-министра Михаила Мишустина

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал принять меры по поддержке русского языка за рубежом.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, правительство РФ должно "разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". На выполнение этого указания Путин отвел срок до 15 июля 2020 года, назначив ответственным премьер-министра Михаила Мишустина.

До 15 августа 2020 года кабинету министров следует "обеспечить актуализацию нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом".

Правительство до 30 мая также должно "рассмотреть с привлечением экспертного сообщества вопрос об организации подготовки педагогических кадров по всем уровням высшего образования и представить предложения по совершенствованию такой подготовки, в том числе при необходимости о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
В Карелии за два года увеличат целевой прием на медицинские направления до 80%
В регионе не хватает 282 врачей различных специальностей. В частности, речь идет о реаниматологах, педиатрах и стоматологах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС