В Мюнхене женщинам компенсируют часть расходов на такси

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Власти германского Мюнхена (федеральная земля Бавария) компенсируют женщинам часть расходов на такси. Как говорится на официальном сайте городских властей, воспользоваться скидкой можно с уже 1 марта 2020 года.

"Не все женщины чувствуют себя на улице по ночам в безопасности. Не важно, возвращаются ли они пешком или же на общественном транспорте. Такси для некоторых стоит слишком дорого, и граждане предпочитают оставаться дома", - говорится в сообщении.

Именно поэтому в Мюнхене решили взять на себя часть расходов за ночные поездки. Любая женщина (в том числе из числа иностранцев) может обратиться в информационный центр городской ратуши или в центры обслуживания населения и запросить специальные купоны. Каждый на €5. За раз можно получить три купона, а за одну поездку реализовать один.

Действуют скидки с 22:00 до 06:00 и лишь в направлении дома, отеля, общежития. При поездках в клубы или рестораны купоны действовать не будут.

Газета "Augsburger Allgemein" пишет, что из бюджета Мюнхена на эти цели выделят €1 млн. Пока программа будет действовать полгода. Если она себя зарекомендует с хорошей стороны, то ее продлят. Аналогичные меры действуют в других немецких городах - Мюнстере и Галле, однако они существенно меньше и по территории, и по численности населения.