Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили 20 торговых марок помады французского, российского, бельгийского, британского, немецкого, итальянского, польского, американского, швейцарского, тайваньского происхождения. Стоимость помады составила от 182 до 2737 рублей за штуку. Исследование проходило по 43 показателям качества и безопасности.

"В помаде пока законодательно не нормируется наличие металлов: кадмия и никеля. Однако согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно. Между тем, мы обнаружили никель в четырех торговых марках, кадмий - в пяти торговых марках", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в организации, негативно "отличились" и отечественные и зарубежные бренды, причем как дешевые, так и дорогие. В то же время, ни одна из 20 проверенных марок помады не нарушила требования российского законодательства в части безопасности. Так, в исследованных помадах не было выявлено летучих фенолов и нитрозаминов, бензойной кислоты, диоксида серы. Превышений по количеству свинца, мышьяка, ртути и цинка также зафиксировано не было.

Кроме того, эксперты не обнаружили повышенного общего количества микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерий, вызывающих грибок, кишечную и синегнойную палочки, золотистый стафилококк, а также энтеробактерии. Что касается стойкости помады, то только три бренда оказались не слишком устойчивыми. Также эксперты проверили помаду на морозостойкость (помада не должна деформироваться и растрескиваться, должна сохранять внешний вид после выдерживания в климатической камере в течение 12 часов при температуре примерно -25 градусов и последующим выдерживанием при температуре примерно - 22 градуса в течение получаса) и теплостойкость (те же требования, только температура в климатическое камере около +40 градусов). Так, для катания на лыжах в мороз не подойдут помады двух торговых марок, а на пляж под палящее солнце лучше не брать с собой продукцию трех брендов.

Все матовые помады также показали хорошие результаты и по другим потребительским аспектам. В частности, они ложились ровно, однородно и не растекались. К органолептическим показателям помад у экспертов претензий не возникло. Все стики были твердыми и имели гладкую, однородную, равномерно окрашенную поверхность, посторонних запахов, в том числе запаха окисления жиров, который присущ испорченным помадам, эксперты Роскачества не зафиксировали.

Об упаковке помады

Как напомнили в Роскачестве, согласно требованиям, маркировка помады должна быть достаточно подробной. В ней должны перечисляться такие параметры, как наименование и назначение парфюмерно-косметической продукции, изготовитель, страна происхождения, наименование и местонахождение организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий на территории РФ, цвет или тон, срок годности и другиею. Также на упаковке должен быть цветовой индикатор, соответствующий цвету губной помады. Так, в восьми случаях цветового индикатора не было вообще. У семи брендов он был и полностью соответствовал реальному оттенку помады.

Один бренд оказался самым изобретательным: индикатора не было, но цвет виднелся через прозрачную часть футлярчика. И лишь в четырех случаях оттенок помады не совпадал с цветом индикатора. Эксперты также сообщили о том, что у помад шести торговых марок были обнаружены негерметичные упаковки. То есть, как пояснили в Роскачестве, внутрь них могут попасть посторонние мелкие частицы, которые скопились в косметичке, будь то пыль или частички пудры.