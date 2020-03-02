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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор в Дагестане усилил контроль на границе из-за коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане три человека заразились новым коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ из-за коронавируса в Азербайджане. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-служба регионального ведомства.

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Ранее в понедельник ТАСС сообщал, что в Азербайджане уже выявлены три случая заражения новым коронавирусом. Один из заболевших - гражданин России, двое - граждане Азербайджана, все они до этого находились в Иране.

"Управлением Роспотребнадзора по Дагестану продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после первой информации о случаях заболевания новым коронавирусом. С учетом осложнения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции в мире управлением усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу России в аэропорту "Уйташ", морском порту в Махачкале, автомобильных переходах "Яраг-Казмаляр", "Ново-Филя", "Тагиркент-Казмаляр" и "Гарах", - сказал представитель ведомства.

Двойной контроль

Во всех пунктах пропуска через государственную границу, отметил он, прибывающих из неблагополучных регионов проверяют с помощью тепловизора.

"С первых дней осложнения ситуации управлением приняты дополнительные меры по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. За период мониторинга в международных пунктах пропуска на сегодня досмотрено 34 рейсов воздушного судна, 46 морских судов и 12918 транспортных единиц. Всего досмотрено 59700 пассажиров и членов экипажей. Лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Дагестане не выявлено", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Дагестане обеспечен диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.

"В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Управление Роспотребнадзора по Дагестану продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями. Превышения среднемноголетних показателей в республике не отмечено. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора", - сообщил представитель управления.

Теги
АзербайджанРоссияДагестанРаспространение коронавируса нового типа
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