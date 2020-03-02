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Распространение коронавируса нового типа

Британия, ФРГ и Франция выделили €5 млн на помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

Страна получит необходимое лабораторное оборудование и защитные костюмы

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Великобритания, Германия и Франция выделили €5 млн на оказание помощи Ирану в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном в понедельник МИД Соединенного Королевства.

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"Франция, Германия и Великобритания выражают свою полную солидарность со всеми, кто подвергся воздействию COVID-19 (болезнь, вызванная новым коронавирусом - прим. ТАСС) в Иране. Мы предлагаем Ирану комплексный пакет как материальной, так и финансовой поддержки для борьбы с быстрым распространением этой болезни", - говорится в трехстороннем заявлении.

"Материалы будут срочно доставлены самолетом 2 марта и будут включать в себя оборудование для лабораторных анализов, а также другие материалы, включая защитные костюмы и перчатки", - отмечается в заявлении.

Лондон, Париж и Берлин взяли на себя обязательство предоставить Тегерану "срочную дополнительную финансовую поддержку на сумму около €5 млн. для борьбы с поразившей Иран эпидемией COVID-19 через Всемирную организацию здравоохранения и другие агентства ООН", - говорится в коммюнике. При этом три страны пообещали "поддерживать глобальные усилия по борьбе со вспышкой COVID-19", заметив, что их поддержка будет "направлена на помощь наиболее уязвимым во всем мире".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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