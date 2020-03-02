Минздрав Белоруссии подтвердил три случая заражения коронавирусом в республике

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии "с высокой степенью достоверности" подтвердил информацию о трех случаях заражения коронавирусом на территории республики. Об этом сообщила в понедельник на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

"У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Результаты будут направлены в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить", - сказала Жукова. При этом она отметила, что уверена в работе белорусских лабораторий. "Мы проводим параллельные исследования, не в одной лаборатории, для того, чтобы убедиться и четко понимать, насколько достоверны наши результаты", - заметила врач.

На брифинге сообщили, что все три пациента, двое в Минске, и один в Витебске, заразившиеся новым коронавирусом, чувствуют себя удовлетворительно, у них нормальная температура. "Мы просто контролируем ситуацию. В случае необходимости готовы оказать помощь", - добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского медуниверситета БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Кар.

Со своей стороны представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев сообщил, что мероприятия, которые сегодня проводятся в связи с коронавирусом в Белоруссии, "дают гарантию и ощущение защищенности". "Нельзя сказать, что [в Белоруссии ] есть какая-то экстраординарная ситуация, или основания для паники, все проходит в рабочем режиме, идет выявление пациентов, прослеживаются контакты [заразившихся], все, кому необходимо, получают лечение", - сказал он. По информации Минздрава Белоруссии, сейчас под наблюдением в учреждениях здравоохранения страны находится 271 человек, выписано 247 человек.

Представители белорусского Минздрава также отметили, что не вводят ограничения на выезд из страны, но не рекомендуют поездки в ряд стран, неблагополучных с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки.

28 февраля Минздрав сообщил, что в Белоруссии выявлен первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа у гражданина Ирана, студента одного из белорусских вузов. Также был подтвержден случай коронавируса и у мужчины, который с ним контактировал. 1 марта министерство здравоохранения подтвердило положительный результат теста на коронавирус у вернувшейся из Италии жительницы Витебска.