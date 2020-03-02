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Распространение коронавируса нового типа

Сотрудник ВОЗ в Иране инфицирован коронавирусом

Болезнь протекает в легкой форме, рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

ТАСС, 2 марта. Сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работающий в ее подразделении в Иране, заразился коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Тест сотрудника ВОЗ нашего офиса в Иране показал положительный результат на COVID-19. У него болезнь протекает в легкой форме", - приводятся слова главы ВОЗ на странице организации в Twitter.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 68 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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