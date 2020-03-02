В Карелии за два года увеличат целевой прием на медицинские направления до 80%

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 марта. /ТАСС/. Количество целевых мест в медицинском институте ПетрГУ в течение двух лет увеличится до 80%. На сегодня вуз принимает на целевое обучение около половины студентов, сообщил ТАСС министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям, установив по самым дефицитным направлениями почти стопроцентное целевое обучение. Также глава государства предложил формировать квоты на целевой прием по заявкам регионов; субъекты, в свою очередь, должны предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам.

"Увеличение целевых мест в вузах произойдет до 70-80%. К 2024 году в ординатуре должно быть 100% целевых мест", - сказал собеседник агентства.

В 2020 году в ПетрГУ по целевому направлению всего обучаются 85 человек, уточнили в региональном Минздраве. По оценке ведомства, сейчас в регионе не хватает 282 врачей различных специальностей. Для всех районов характерен дефицит реаниматологов и педиатров, во многих больницах, за исключением учреждений Петрозаводска, отсутствуют стоматологи. По словам Охлопкова, в силу того, что договоры о целевом обучении начали включать пункт об обязательной пятилетней отработке в учреждении, от которого студент был направлен в вуз, только с 2018 года, в ведомстве еще несколько лет не ожидают притока специалистов на места по этому направлению.

"Мы понимаем, что дефицит все равно очень большой, и нужно много времени, чтобы его восполнить. Обычно наши медицинские вузы готовят студентов шесть лет, а это значит, что должен пройти определенный промежуток времени. Кадровую укомплектованность [выпускниками с целевого набора] за 3-4 года мы не восполним, поэтому нужно привлекать и других уже готовых специалистов", - добавил глава регионального ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что ведут активную работу по поиску медицинских кадров, в том числе в других регионах России. На сегодня в Карелии работает широкий спектр программ поддержки врачей, включающих в себя подъемные выплаты в размере 2 млн рублей при переезде на работу в сельскую местность, выделение участка под строительство дома, оплату коммунальных услуг и возмещение арендной платы за съемное жилье.