В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения коронавирусом

"Лабораторные исследования подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом у саудовского подданного, прибывшего из Ирана через Бахрейн", - указали в ведомстве. В настоящее время заболевший помещен на карантин в одном из медицинских учреждений, где он находится под наблюдением врачей. В ведомстве также сообщили, что уже идентифицированы все, с кем контактировал заразившийся саудовец. У них также взяты анализы, о результатах будет объявлено после его завершения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.