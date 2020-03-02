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Распространение коронавируса нового типа

В Латвии зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом

РИГА, 2 марта. /ТАСС/. Первый случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в Латвии. Об этом министерство здравоохранения страны сообщило в понедельник агентству LETA.

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"Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний подтверждают, что в Латвии диагностирован первый пациент с коронавирусной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 71 стране, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. 

Теги
ЛатвияРаспространение коронавируса нового типа
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