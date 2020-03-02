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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заболевания коронавирусом обнаружен в Сенегале

Инфицированным является гражданин Франции

ПРЕТОРИЯ, 2 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сенегале - столице страны Дакаре. Об этом сообщил в понедельник местный информационный портал Seneweb со ссылкой на медицинские власти страны.

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Согласно полученной им информации, речь идет о гражданине Франции, который живет в квартале на западе Дакара. Проведенные в местном отделении Института им. Пастера тесты выявили наличие у него коронавируса.

Отмечается, что инфицированный совершил 29 февраля перелет на самолете национальной авиакомпании Air Senegal. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Сенегала устанавливает все его контакты на территории страны.

Это уже второй выявленный случай наличия коронавируса в Африке южнее Сахары - в Нигерии 26 февраля был госпитализирован гражданин Италии.

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СенегалРаспространение коронавируса нового типа
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