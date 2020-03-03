В "Одноклассниках" появился новый способ восстановления доступа к профилю

В соцсети "Одноклассники" появилась возможность восстановить доступ к профилю с помощью технологии распознавания лиц и жестов.

Как отмечается в пресс-релизе соцсети, после нескольких неудачных попыток ввода пароля, пользователям будет предложено восстановить доступ с помощью телефона или по электронной почте. Если ни один из этих способов не доступен, то система предложит восстановить доступ по фото. Важно, чтобы в профиле были подходящие для идентификации фотографии. Сервис работает на базе нейросетей.

В "Одноклассниках" уточнили, что фотографии в новом сервисе используются только для идентификации, снимки не попадают на страницу пользователя.

По данным предварительного тестирования, более 60% пользователей "Одноклассников", которым было предложено восстановление доступа по фото, предпочли такой способ традиционному обращению в службу поддержки.

Сервис доступен в мобильном приложении "Одноклассники" для платформы Android. На устройствах iOS возможность восстановления по фото появится в течение нескольких месяцев.

За последние два года в соцсети "Одноклассники" появились сервисы автоматических отметок друзей на видео, фотографиях и прямых эфирах. Также "Одноклассники" первыми среди соцсетей запустили сервис добавления друзей по фото.