Путин поручил разработать предложения по расширению границ нижегородского наукограда Саров

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил до 1 ноября 2020 года подготовить предложения по расширению границ города Саров Нижегородской области, который является закрытым административно-территориальным образованием. Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

В январе глава администрации Сарова Алексей Голубев на заседании Совета по развитию местного самоуправления обратился к президенту с просьбой содействовать изменению границ города. По его словам, городу не хватает территории для строительства.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами государственной власти Нижегородской области при участии органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования - города Сарова Нижегородской области и представить предложения о внесении в Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2006 года № 251 "Об утверждении границ закрытого административно-территориального образования - города Сарова Нижегородской области" изменений, предусматривающих расширение границ указанного закрытого административно-территориального образования. Срок - 1 ноября 2020 года", - говорится в поручении.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Саров, основанный в 1706 году, является наукоградом. В городе располагается Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).