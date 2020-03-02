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Распространение коронавируса нового типа

Почти 150 гостей отпустили из закрытого на карантин из-за коронавируса отеля на Канарах

Всего в Испании зафиксировано около 120 случаев заражения коронавирусом

МАДРИД, 2 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 148 гостей отеля на Канарских островах, где были выявлены случаи заражения коронавирусом, уже покинули его территорию. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении правительства региона.

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Департамент здравоохранения автономии заявил, что к настоящему моменту на Канарах было обнаружено шесть инфицированных. Часть заболевших находилась на Тенерифе в отпуске. После выявления у них коронавируса около 700 гостей отеля, где остановились заразившиеся, были изолированы. К настоящему моменту 148 постояльцам гостиницы разрешили покинуть ее территорию.

Пока в Испании было зафиксировано около 120 случаев заражения коронавирусом. Минздрав страны рассматривает возможность отменить школьные занятия или рекомендовать удаленную работу в населенных пунктах, где не удается установить источник заражения. Такие меры рассматриваются в отношении городов Торрехон-де-Ардос (автономное сообщество Мадрид) и Витория-Гастейс (автономное сообщество Страна Басков).

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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