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Платформу "Национальный словарный фонд" могут запустить в 2022 году

Председатель научно-образовательного союза "Родное слово" Константин Деревянко сообщил, что эта платформа объединит в цифровом формате все имеющиеся словари разных типов и создаст систему их актуализации

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Платформа "Национальный словарный фонд" может заработать уже в 2022 году. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник высказал член Совета по русскому языку при президенте РФ и председатель научно-образовательного союза "Родное слово" Константин Деревянко.

В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2020 года финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержку разработки, формирования и функционирования на базе Института русского языка имени Виноградова РАН государственной информационной системы (цифровой платформы) "Национальный словарный фонд".

"Проект (платформы) очень масштабный, он потребует не просто оцифровки существующих бумажных словарей, а создание принципиально новой системы интеграции словарных данных, - сообщил Деревянко, который также является одним из инициаторов данного проекта. - В том числе планируется использовать технологии искусственного интеллекта. Думаю, реализация проекта займет не менее четырех лет, а дальше "Национальный словарный фонд" будет находиться в состоянии постоянной работы - будет пополняться, будет жить вместе с русским языком. При этом запуск платформы состоится уже в 2022 году".

Платформа, по словам собеседника агентства, объединит в цифровом формате все имеющиеся словари разных типов и создаст систему их актуализации. Он пояснил, что в федеральном законе "О государственном языке" от 2009 года в качестве нормативных источников предписывались четыре словаря. "Данный список словарей не изменился и никак не актуализирован. А с тех пор прошло 10 лет, и он уже не может удовлетворять тем потребностям и соответствовать тем задачам, которые ставились изначально при его формировании", - отметил он.

Деревянко также напомнил, что сейчас в законе о государственном языке существует серьезный пробел - не указана сфера образования, как сфера использования государственного языка, в то же время современные качественные словари очень нужны современной школе, как в цифровом, так и бумажном формате. "Национальный словарный фонд" станет серьезной опорой в экспертизе и допуске таких словарей в школу - своеобразным грифом и гарантом качества", - подчеркнул он, пообещав по линии создаваемой межведомственной комиссии по русскому языку внести предложения по соответствующим поправкам в законодательство.

Структура платформы

Платформа "Национальный словарный фонд" будет состоять из структурированной информации из разных словарей, ученые добавят туда новые данные и создадут универсальную словарную статью на основе материалов из различных источников. В дальнейшем это даст инструменты и ресурсы для составления новых словарей, а также для обновления существующих, считает Деревянко.

Кроме этого, платформа сможет предоставить пользователю "максимально исчерпывающую, но не дублирующую и не противоречивую информацию о слове, о словосочетаниях и фразеологизмах". Прообразом платформы, по мнению Деревянко, служит портал "Грамота.ру"

"Это начальная версия, она будет дальше эволюционировать, и портал "Грамота.ру" также будет участвовать в проекте "Национальный словарный фонд", - сказал эксперт.

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