Reuters: министры финансов G7 обсудят ситуацию с коронавирусом 3 марта

ТАСС, 2 марта. Министры финансов государств - членов "семерки" (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) собираются 3 марта обсудить влияние на экономику вспышки коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что обсуждение будет проходит в формате телефонной конференции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 72 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.