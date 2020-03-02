Facebook разработала более простой и быстрый Messenger

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Компания Facebook представила оптимизированную и более легкую в обращении версию приложения Messenger. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Facebook.

Как пояснила компания, речь идет о проекте под названием Project LightSpeed, начатом после внедрения четвертой версии приложения, число пользователей которого "превышает один миллиард человек". Разработчик обещает, что новая версия "открывается, загружается и обновляется" быстрее предыдущих. С точки зрения Facebook, это преимущество важно для тех, кто много раз в день заходит в приложение, чтобы ответить на сообщения знакомых и друзей.