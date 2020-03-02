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Орловские СК и прокуратура проверят информацию о некачественном жилье для сирот

В местных соцсетях появилась информация о том, что одноэтажный дом для детей-сирот в Троснянском районе области построили всего за два месяца, и у него слабый фундамент

ОРЕЛ, 2 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК и прокуратура по Орловской области проверяют информацию о предоставлении детям-сиротам некачественного жилья в Троснянском районе. Об этом в понедельник сообщают пресс-службы региональных ведомств.

Утром 2 марта в группе "Граждане Орла" в соцсети "ВКонтакте" появился пост о том, что одноэтажный дом на несколько квартир для детей-сирот построили за два месяца, что сказалось на его качестве. В нем сообщается, что фундамент здания слабый, "все отходит".

"Следственными органами СК РФ по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту предоставления в Троснянском районе Орловской области некачественного жилья детям-сиротам", - говорится в сообщении СУ СК по области.

СУ СК по области намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Региональная прокуратура проверит соблюдение законодательства при выделении сиротам жилья, его соответствие установленным требованиям к жилым помещениям.

Теги
РоссияОрловская область
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