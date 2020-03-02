Орловские СК и прокуратура проверят информацию о некачественном жилье для сирот

ОРЕЛ, 2 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК и прокуратура по Орловской области проверяют информацию о предоставлении детям-сиротам некачественного жилья в Троснянском районе. Об этом в понедельник сообщают пресс-службы региональных ведомств.

Утром 2 марта в группе "Граждане Орла" в соцсети "ВКонтакте" появился пост о том, что одноэтажный дом на несколько квартир для детей-сирот построили за два месяца, что сказалось на его качестве. В нем сообщается, что фундамент здания слабый, "все отходит".