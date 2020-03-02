Число инфицированных коронавирусом достигло во Франции 191 человека

"По положению на 16 часов понедельника (18.00 мск) число инфицированных увеличилось во Франции [за минувшие 24 часа] на 61 человек и достигло 191 заболевшего", - сказал медик. При этом он внес поправку в ранее распространенные СМИ сведения о том, что на территории страны умерли от коронавируса четыре человека. "Всего умерли три человека: китайский турист, преподаватель лицея из департамента Уаза и в понедельник, в городе Компьень - 89-летняя женщина", - сказал Жером Саломон.

Он сообщил, что специалистами установлено, что во Франции заразились 107 человек. Еще 38 человек были инфицированы за границей. "На территории Франции коронавирус присутствует в 12 департаментах, причем в пяти из них констатировано более 10 случаев", - сказал глава Управления здравоохранения.

Он сообщил, что в добавление к существующим на протяжении уже более недели двум крупным очагам заболевания в департаменте Уаза (в 70 км к северу от Парижа) и в департаменте Верхняя Савойя (восток страны), появился новый очаг на западе французской территории. "Он расположен в трех коммунах Бретани", - уточнил Жером Саломон. Именно в эти три департамента в приоритетном порядке в самое ближайшее время будут доставлены защитные маски, 15 млн которых французские власти направляют из существующего стратегического запаса в аптеки и медучреждения.