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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом достигло во Франции 191 человека

Умерли три человека

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Число лиц, заразившихся коронавирусом, достигло во Франции 191 человека. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

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"По положению на 16 часов понедельника (18.00 мск) число инфицированных увеличилось во Франции [за минувшие 24 часа] на 61 человек и достигло 191 заболевшего", - сказал медик. При этом он внес поправку в ранее распространенные СМИ сведения о том, что на территории страны умерли от коронавируса четыре человека. "Всего умерли три человека: китайский турист, преподаватель лицея из департамента Уаза и в понедельник, в городе Компьень - 89-летняя женщина", - сказал Жером Саломон.

Он сообщил, что специалистами установлено, что во Франции заразились 107 человек. Еще 38 человек были инфицированы за границей. "На территории Франции коронавирус присутствует в 12 департаментах, причем в пяти из них констатировано более 10 случаев", - сказал глава Управления здравоохранения.

Он сообщил, что в добавление к существующим на протяжении уже более недели двум крупным очагам заболевания в департаменте Уаза (в 70 км к северу от Парижа) и в департаменте Верхняя Савойя (восток страны), появился новый очаг на западе французской территории. "Он расположен в трех коммунах Бретани", - уточнил Жером Саломон. Именно в эти три департамента в приоритетном порядке в самое ближайшее время будут доставлены защитные маски, 15 млн которых французские власти направляют из существующего стратегического запаса в аптеки и медучреждения.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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