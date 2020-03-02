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Омбудсмен: подозреваемые в подготовке убийств в Саратове подростки подвергались прессингу

По словам регионального уполномоченного по правам ребенка Татьяны Загородней, мама одного из подростков обращалась к школьному психологу, однако помощи от него не получила

САРАТОВ, 2 марта. /ТАСС/. Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массовых убийств в Саратове, имели проблемы в общении со сверстниками, а мама одного из них даже обращалась к школьному психологу, однако помощи не получила. Об этом сообщает в понедельник уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя на своей странице в Instagram.

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"Получена информация о том, что подростки испытывали прессинг и давление со стороны сверстников. Мама одного из мальчиков обращалась к школьному психологу с просьбой об оказании психологической помощи по адаптации к новому коллективу, так как семья только что переехала из другого города, но помощи не получила", - пишет Загородняя, уточняя, что информация была получена в ходе ее встречи с родителями.

В сообщении уточняется, что второй подросток жил с дедушкой. "Мать из-за проблем с алкоголем участие в воспитании ребенка не принимала", - пишет Загородняя.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании двух подростков, состоявших в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида, которые планировали совершить вооруженное нападение на школу. На допросе, видеозапись которого распространил ЦОС ФСБ, один из двоих задержанных подростков сообщает, что планировал убить из мести около 40 человек. Как отмечается в сообщении на сайте СК, возраст задержанных - 14 и 15 лет.

Суд арестовал обоих подозреваемых на два месяца. Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц").

Теги
РоссияСаратовская область
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