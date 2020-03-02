В Дагестане в пятый раз открылся региональный чемпионат WorldSkills Russia

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Пятый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia стартовал в понедельник в Дагестане. Официальная церемония его открытия состоялась в каспийском Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева.

"Пятый чемпионат проходит на 16 площадках в образовательных учреждениях Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра и Дербента. В нем принимают участие более 260 участников и свыше 270 экспертов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Республиканского молодежного центра занятости "Успех" Минтруда Дагестана, при котором функционирует региональный координационный центр движения WorldSkills Russia.

Основной площадкой соревнований является Дворец спорта и молодежи им. Али Алиева, где представлены компетенции в самых разных сферах - "спасательные работы", "веб-дизайн и разработка", "кирпичная кладка", "ювелирное дело", "парикмахерское искусство", "сухое строительство и штукатурные работы", "эстетическая косметология" и другие.

"Мы проводим уже пятый чемпионат. Если в 2016 году было всего лишь 12 компетенций, то сейчас их уже 50. Я думаю, это не предел. Самое главное - с нами сегодня работодатели, которые внимательно будут смотреть за чемпионами, за теми, кто принимает участие. Самое главное - мы расширяем наши компетенции - очень много у нас в области здравоохранения, строительства, а это востребованные специальности на сегодняшний день. Хочу пожелать всем участникам объективной борьбы, старания, а жюри - быть объективными и пусть победит сильнейший", - сказал председатель правительства республики Артем Здунов на церемонии открытия.

Зампредседателя Народного собрания Дагестана Елена Ельникова выразила надежду на то, что "среди победителей сегодняшнего чемпионата будут и те ребята, которые в будущем станут молодыми и перспективными народными избранниками". "В чемпионате принимают участие и представители Молодежного парламента при Народном собрании республики. Мы надеемся, что в дальнейшем это сотрудничество расширится", - сказала она.

Три дня испытаний

Соревнования в этом году, как сообщили в пресс-службе центра занятости "Успех", проходят по 50 компетенциям - 26 основных (от 16 до 22 лет), три компетенции для граждан старше 50 лет, десять - в категории "юниоры" (16 лет и моложе), а также 11 презентационных компетенций.

В рамках пятого чемпионата запланированы ярмарка вакансий для всех жителей республики с участием более 40 крупных компаний-работодателей Дагестана, мастер-классы по визажу и парикмахерскому делу, по поварскому делу и сварке оптико-волоконных проводов, а также форум работодателей.

"По итогам регионального чемпионата будет сформирована сборная Республики Дагестан, которая примет участие в отборочном туре финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia в Кемеровской области", - заключили в пресс-службе.

Организаторами мероприятия, которое продлится до 5 марта, выступают министерство труда и социального развития Дагестана совместно с министерством образования и науки региона при поддержке правительства Дагестана.

WorldSkills в Дагестане

Первый региональный чемпионат WorldSkills в Дагестане прошел с 28 по 29 апреля 2016 года. Два дня 59 студентов средних специальных учебных заведений республики соревновались по 14 компетенциям. В 2019 году региональный чемпионат WorldSkills прошел по 43 компетенциям.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills прошел в Казани.