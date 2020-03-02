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Распространение коронавируса нового типа

В Марокко зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

Зараженный - марокканец, проживающий в Италии

РАБАТ, 2 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на территории Марокко. Об этом сообщило в понедельник вечером министерство здравоохранения североафриканского королевства.

Случай заражения подтвердил расположенный в стране филиал Институт Пастера. Зараженный - марокканец, проживающий в Италии.

Ранее премьер-министр королевства Саад ад-Дин аль-Османи заявил, что "в случае если в Марокко будет выявлен случай заражения новым коронавирусом, все крупные мероприятия, включая международные конференции, будут отменены".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
МароккоРаспространение коронавируса нового типа
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