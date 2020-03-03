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МВД планирует создать новый механизм регистрационных и миграционных учетов

В ведомстве сообщили, что его планируют создать в конце 2021 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. МВД России планирует к 2021 году создать новый механизм ведения регистрационных и миграционных учетов, министерством уже подготовлено соответствующее техническое задание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве отметили, что МВД стало участником системы "Мир" (Государственная система миграционного и регистрационного учета) в 2016 году, взяв на себя полномочия упраздненной Федеральной миграционной службы (ФМС) России. В том же году МВД заключило госконтракт на выполнение работ по интеграции информационных систем ФМС, на тот момент представлявших собой разрозненные базы данных, в информационные системы МВД России. Однако в связи с недобросовестностью исполнителя работ в июле 2018 года контракт был расторгнут по инициативе МВД, а проект остался незавершенным.

"В феврале 2020 года МВД России проведен новый открытый конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы по модернизации существующей системы и унификации накопленных баз данных. Она должна завершиться в первом квартале 2021 года. Параллельно ведомством подготовлено техническое задание на создание нового механизма ведения регистрационных и миграционных учетов - единого информационного ресурса. Предполагается, что он будет создан в конце 2021 года", - сказали в ведомстве.

Также в МВД отметили, что установлен один показатель, который отражает функционирование системы "Мир" - это учет выданных заграничных паспортов нового поколения. Так, по данным ведомства, за последние три года количество выданных загранпаспортов выросло вдвое. "Сейчас МВД России совместно с Минкомсвязи России разрабатывает предложения по введению дополнительных показателей, более объективно отражающих эффективность работы по развитию и обеспечению функционирования технологической инфраструктуры ведомственного сегмента МВД России системы "Мир", - заключили в МВД.

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