СМИ: число заразившихся коронавирусом в Алжире увеличилось до пяти

РАБАТ, 3 марта. /ТАСС/. Еще два новых случая заражения коронавирусом были зафиксированы в понедельник на территории Алжира, общее количество заразившихся в стране увеличилось до пяти человек. Об этом во вторник сообщил алжирский информационный портал TSA со ссылкой на министерство здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы республики.

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По данным портала, оба случая были подтверждены в провинции Блида (север страны, южнее столицы). Это 83-летний алжирец, проживающий во Франции и его дочь.

Ранее в понедельник в этой же провинции коронавирус обнаружили у 54-летней женщины и ее 24-летней дочери. По данным TSA, у обеих женщин не было внешне видимых признаков болезни. Заражение выявили благодаря специальной системе наблюдения.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование с целью установить всех лиц, с которыми контактировали заразившиеся люди.

О первом случае заражения в Алжире власти сообщили 25 февраля. Первым больным стал гражданин Италии, прилетевший из Милана. По информации агентства Algerie Press Service (АPS), инфицированный итальянец уже отправлен на родину на борту частного самолета итальянской авиакомпании.

Система контроля усиливается

В понедельник в министерстве здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Алжира сообщили, что "система санитарно-эпидемиологического контроля и оповещения о коронавирусе регулярно усиливается для реагирования на развитие ситуации".

В Алжире с 26 февраля действует круглосуточная бесплатная телефонная платформа, по которой можно получить консультацию врачей.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, отмечает АPS, по итогам заседания Высшего совета по безопасности "дал указание поддерживать высокую степень бдительности и активной мобилизации всех задействованных секторов для противодействия любым случаям". Кроме того, глава государства дал поручения по укреплению систем наблюдения, мониторинга и безопасности на границах Алжира".