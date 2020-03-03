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Трамп не исключил возможность введения режима ЧП из-за коронавируса в США

Президент США сообщил, что Вашингтон также рассматривает возможность новых ограничений на въезд в страну связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Да, мы рассматриваем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "<...> это касается определенных стран, где наблюдается более резкий рост (случаев заражения - прим. ТАСС)", - пояснил америкаский лидер. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Трамп также не исключил в будущем возможность введения общенационального режима ЧП в США из-за коронавируса, однако, по его словам, сейчас в этом нет необходимости.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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