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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: власти Канады потребуют от приезжающих из Ирана соблюдать домашний карантин

Число заразившихся коронавирусом в Канаде выросло до 27

ОТТАВА, 3 марта. /ТАСС/. Канадские власти будут требовать от всех приезжающих в страну из Ирана граждан соблюдать домашний двухнедельный карантин. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя Минздрава Терезу Тэм.

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Такая мера вводится в связи с тем, что большинство последних случаев заражения пневмонией нового типа в Канаде связаны с людьми, приехавшими из Ирана. При этом в Минздраве по-прежнему считают, что риск распространения коронавируса в Канаде остается низким

Ранее в понедельник стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Канаде людей выросло с 20 до 27 человек. О летальных исходах не сообщалось.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
КанадаИранРаспространение коронавируса нового типа
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