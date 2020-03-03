Трамп заявил, что пойдет регулярный медосмотр в течение трех месяцев

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает пройти регулярный медицинский осмотр в течение трех месяцев. Он сообщил об этом в понедельник журналистам в Белом доме перед вылетом в штат Южная Каролина.

"Вероятно, в течение следующих 90 дней. Я настолько занят, что [сейчас] не могу этого сделать", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, когда он планирует пройти очередное медицинское обследование.

Трамп добавил, что пройдет осмотр в военном медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.