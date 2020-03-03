Пенс заявил, что лекарства для помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы к лету

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Новые лекарственные средства для оказания помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы в США летом или в начале осени. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

По его словам, "многие [фармацевтические] компании уже начинают работать" над созданием вакцины, и клинические испытания могут начаться в ближайшие шесть недель. "Испытания по самой своей природе таковы, что, как нам объяснили эксперты, вакцина может еще не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", - сказал он.

Пенс также сообщил, что американские фармацевтические компании сформировали консорциум для "совместной работы и обмена информацией с целью разработки лекарств и вакцин".