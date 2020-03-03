20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Пенс заявил, что лекарства для помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы к лету

По словам вице-президента США, вакцина может не быть доступна до конца 2020 или начала 2021 года
Вице-президент США Майкл Пенс AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Вице-президент США Майкл Пенс
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Новые лекарственные средства для оказания помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы в США летом или в начале осени. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его словам, "многие [фармацевтические] компании уже начинают работать" над созданием вакцины, и клинические испытания могут начаться в ближайшие шесть недель. "Испытания по самой своей природе таковы, что, как нам объяснили эксперты, вакцина может еще не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", - сказал он.

Пенс также сообщил, что американские фармацевтические компании сформировали консорциум для "совместной работы и обмена информацией с целью разработки лекарств и вакцин".

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Приморская картинная галерея в этом году представит геммы и камеи из Эрмитажа
Кроме того, также планируется открытие совместной выставки с Государственным музеем Востока, в которой будут представлены миниатюры рукописи "Бабурн-наме" - образца раннемонгольской школы индийской миниатюры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС