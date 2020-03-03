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Дербентский музей-заповедник в Дагестане возглавил директор городского центра туризма

Должность занял Виктор Чесноков

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Дербентский государственный музей-заповедник в Дагестане возглавил работавший до этого директором Центра туризма Дербента Виктор Чесноков. Об этом сообщается в понедельник на сайте музея-заповедника.

"Сегодня, 2 марта, глава города Хизри Абакаров и статс-секретарь-заместитель министра культуры Республики Дагестан Мурад Гаджиев официально представили коллективу Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника нового директора Виктора Чеснокова", - говорится в сообщении.

По словам мэра Дербента Хизри Абакарова, цель - "сделать Дербент туристическим городом, чтобы его жители могли зарабатывать, так как с развитием этой сферы появятся новые рабочие места и, чтобы город Дербент был достоянием не только республики, но и всей России".

"Надо работать вместе, помогая друг другу. В Дербенте будет построена канатная дорога, новая набережная. К сожалению, в данное время крепость "Нарын-Кала" находится в плачевном состоянии. Уверен, что с появлением нового руководителя музея-заповедника относительно нашей главной достопримечательности пойдет положительная динамика", - приводятся на сайте слова Абакарова.

Мурад Гаджиев, как сообщается, отметил, что музей должен "функционировать, гармонично развиваться, должен контактировать с Дербентом, сфера туризма должна быть одной из главных составляющих древнего города".

Древний город России и мира

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.

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