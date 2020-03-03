Медицинские классы откроются в двух школах Биробиджана в 2020-2021 году

ТАСС, 3 марта. Старшеклассники, желающие стать врачами, смогут обучаться в профильных медицинских классах в двух образовательных учреждениях Биробиджана. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике правительства Еврейской автономной области.

Ранее в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил обеспечить целевой прием в медицинские вузы по специальности "Лечебное дело" - 70%, "Педиатрия" - 75% от общих цифр приема, а по программам ординатуры в дефицитных специальностях до 100%.

"Для ликвидации дефицита врачебных кадров в регионе продолжается профориентационная работа, в частности, открытие медицинских классов в школах. В 2020-2021 учебном году при поддержке Дальневосточного государственного медицинского университета (Хабаровск), региональной и муниципальной власти будут открыты медицинские классы в гимназии № 1 и лицее № 23 Биробиджана", - сказал представитель управления.

В медицинских классах для старшеклассников будет углубленно преподаваться химия и биология, вестись обучение по медицинской психологии, анатомии, оказанию первой помощи и по основам латинского языка. В ЕАО отмечают рост интереса к обучению медицинским специальностям. "В ЕАО повышается престиж медицинского образования благодаря господдержке кадров отрасли здравоохранения. Это подтверждает зафиксированный за последние пять лет практически троекратный рост числа студентов, обучающихся в медицинских вузах Дальнего Востока по договорам целевого обучения от ЕАО. В 2020 году их число превысило 30 человек. В настоящее время в медицинских вузах по договорам о целевом обучении обучается 131 студент и 14 ординаторов", - сказал представитель управления.

В этом году к работе в области приступят после окончания ординатуры восемь молодых врачей. Трудовую деятельность начнут инфекционисты, нейрохирург, судебно-медицинский эксперт, педиатр, офтальмолог, эндокринолог и хирург. Годом ранее в медорганизации региона, в том числе в районные больницы, поступили работать 17 врачей. Медработникам в регионе выплачиваются подъемные пособия, единовременные выплаты, для них предусмотрены доплаты к заработной плате. Также им предоставляется благоустроенное служебное жилье, гарантировано внеочередное устройство детей в детский сад, компенсируется родительская плата за частный детский сад. На подъемные пособия в области на этот год заложено более 3 млн рублей, а на участие в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - 7,5 млн рублей. Выплаты предоставят трем сельским врачам и двум сельским фельдшерам.