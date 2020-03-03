Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943

ТАСС, 3 марта. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.
Как отмечает ведомство, за сутки была зафиксирована 31 смерть, почти 2,8 тыс. человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 80,1 тыс.
Все случаи летальных исходов были зарегистрированы в провинции Хубэй, из них 24 - в Ухане. Число зараженных в Хубэе возросло на 114. В понедельник из местных медучреждений были выписаны более 2,4 тыс. человек.