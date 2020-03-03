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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения страны, выздоровели более 47,2 тыс. человек
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© EPA-EFE/YUAN ZHENG

ТАСС, 3 марта. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

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Как отмечает ведомство, за сутки была зафиксирована 31 смерть, почти 2,8 тыс. человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 80,1 тыс.

Все случаи летальных исходов были зарегистрированы в провинции Хубэй, из них 24 - в Ухане. Число зараженных в Хубэе возросло на 114. В понедельник из местных медучреждений были выписаны более 2,4 тыс. человек.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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