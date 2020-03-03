20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чартеры из ДФО в Южную Корею полностью совпадают с действовавшим ранее расписанием

Рейсы запустили в Сеул и Пусан

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" на временной основе запустила чартерные рейсы из Южно-Сахалинска в Сеул и Пусан Южной Кореи, график полетов которых полностью совпадает с действовавшим ранее расписанием. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе компании.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах, 24 человека выздоровели и покинули медучреждения. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто. В связи с этим с 1 марта закрылось авиасообщение между Россией и Южной Кореей. Это ограничение не коснулось рейсов "Аэрофлота", в том числе его дальневосточной "дочки", авиакомпании "Аврора", которая отменила регулярные рейсы, но планировала запустить чартеры.

"Полеты по данным маршрутам [из Южно-Сахалинска в Пусан и Сеул] будут временно выполняться на чартерной основе. На текущий момент расписание чартеров полностью совпадает с действовавшим ранее регулярным расписанием с сохранением временных слотов", - говорится в распространенном сообщении.

По данным авиакомпании, чартерный рейс Южно-Сахалинск - Сеул - Южно-Сахалинск будет выполняться четыре раза в неделю. Из Хабаровска и Владивостока самолеты в Сеул будут летать ежедневно. Чартерные рейсы до Пусана будут осуществляться из Владивостока шесть дней в неделю. Помимо этого, с 1 марта "Аврора" начала вывозить из Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска иностранных граждан, которые хотят вернуться в Южную Корею, а также российских граждан из Кореи. Такие перелеты будут завершены 28 марта.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Южной Корее зафиксировали 477 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заразившихся в республике достигло 4812
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС