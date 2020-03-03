Чартеры из ДФО в Южную Корею полностью совпадают с действовавшим ранее расписанием

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" на временной основе запустила чартерные рейсы из Южно-Сахалинска в Сеул и Пусан Южной Кореи, график полетов которых полностью совпадает с действовавшим ранее расписанием. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах, 24 человека выздоровели и покинули медучреждения. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто. В связи с этим с 1 марта закрылось авиасообщение между Россией и Южной Кореей. Это ограничение не коснулось рейсов "Аэрофлота", в том числе его дальневосточной "дочки", авиакомпании "Аврора", которая отменила регулярные рейсы, но планировала запустить чартеры.

"Полеты по данным маршрутам [из Южно-Сахалинска в Пусан и Сеул] будут временно выполняться на чартерной основе. На текущий момент расписание чартеров полностью совпадает с действовавшим ранее регулярным расписанием с сохранением временных слотов", - говорится в распространенном сообщении.

По данным авиакомпании, чартерный рейс Южно-Сахалинск - Сеул - Южно-Сахалинск будет выполняться четыре раза в неделю. Из Хабаровска и Владивостока самолеты в Сеул будут летать ежедневно. Чартерные рейсы до Пусана будут осуществляться из Владивостока шесть дней в неделю. Помимо этого, с 1 марта "Аврора" начала вывозить из Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска иностранных граждан, которые хотят вернуться в Южную Корею, а также российских граждан из Кореи. Такие перелеты будут завершены 28 марта.