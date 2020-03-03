В Эквадоре заключенные превратили двор тюрьмы в бассейн и устроили вечеринку

ТАСС, 3 марта. Заключенные тюрьмы "Тури" в эквадорском городе Куэнка превратили в бассейн двор своего исправительного учреждения, после чего устроили там вечеринку. Об этом сообщила в понедельник радиостанция Noticias MVS.

Осужденные вывели из строя дренажные отверстия во дворе, после чего залили его водой. В результате у них получился открытый бассейн площадью в десятки квадратных метров. На обнародованном видеоролике видно, как заключенные плавают, играют в волейбол и прыгают в воду с баскетбольного щита. Охранники или сотрудники администрации исправительного учреждения в кадре отсутствуют.

Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. В феврале текущего года в "Тури", где отбывают наказание свыше 2,7 тыс. человек, были убиты по меньшей мере шестеро заключенных.