В ЕАО в 2020 г. к скоростному интернету подключат свыше 50 школ, ФАПов и других объектов

ТАСС, 3 марта. Доступ к высокоскоростному интернету в Еврейской АО в течение года получат 55 школ, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), пожарных частей, избиркомов и других объектов. Об этом сообщило управление по внутренней политике областного правительства во вторник.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости развивать высокоскоростной интернет в стране. Президент отметил, что высокая доступность к интернету должна стать конкурентным преимуществом России и ее граждан, создать широкое пространство для образования и творчества.

"В текущем году финансирование превысит 37,8 млн рублей. Начнется подключение к сети Интернет 12 ФАПов, 21 образовательного учреждения, 10 зданий, эксплуатируемых органами власти и местного самоуправления, и 7 - избиркомом, 5 пожарных частей и постов", - говорится в распространенном релизе. Это обеспечит более качественный и быстрый доступ в сеть.

Планируется строительство линий волоконно-оптической связи до социально значимых объектов, специалисты обеспечат доступ зданий к линиям связи, создадут систему контроля качества услуг, модернизируют узлы доступа. Всего в Еврейской автономной области к интернету до 2022 года подключат свыше 170 соцобъектов в 56 населенных пунктах. На эту работу направят более 118 млн рублей. Как уточнили ТАСС в комитете информационных технологий и связи областного правительства, средства на обеспечение высокоскоростного интернета выделяются по региональному проекту "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ". С завершением этой работы скоростной интернет получат около половины объектов.

Помимо школ, административных зданий, избирательных комиссий, пожарных частей и постов скорость интернета будет повышена в участковых пунктах полиции, территориальных органах Росгвардии и национальной гвардии. В прошлом году было подключено 45 таких объектов.

"В перспективе в 56 населенных пунктах ЕАО также значительно повысится качество услуг связи, предоставляемых населению и бизнес-сообществу, будет обеспечен доступ жителей сельской местности к высокоскоростному Интернету, предусмотрена возможность использования различных образовательных, развлекательных сервисов", - приводятся в сообщении слова врио главы Еврейской АО Ростислава Гольдштейна.