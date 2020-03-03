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Власти Приморья планируют разработку концепции этно-археологического парка

Они детально изучат территорию и задокументируют границы объекта

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Приморского края во время археологического сезона 2020 года планируют уточнить данные о богатом археологическими объектами разных эпох Стеклянухинском городище на юге региона и к концу года начать разрабатывать концепцию этно-археологического парка на базе этого объекта. В частности, предстоит детально изучить территорию и задокументировать границы памятника, сообщил ТАСС руководитель Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимир Осецкий.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на полях Тихоокеанского туристского форума в мае 2019 года озвучил идею развивать археологическое направление для привлечения туристов, а в июле 2019 года поручил проработать вопрос строительства археологического фондохранилища для организации туристических маршрутов. В качестве одного из возможных объектов он назвал Стеклянухинское городище. Этот памятник затрагивает различные исторические периоды от железного века (от VII до I века до н. э.) до средневекового поселения жившего в X-XV веках на территории Приморья народа чжурчжэней.

"У нас на территории края есть масса интересных и значимых памятников археологии, в качестве первоначального объекта рассматривается городище в селе Стеклянуха. [Для этого] мы должны определить его границы, подготовить документы. На сегодняшний день он не зарегистрирован в реестре, хоть и давно известен. Не проводились специальные работы по определению его границ и не было историко-культурной экспертизы по включению его в реестр. У меня есть надежда, что к концу года по результатам археологической части, которая будет выполнена в этом сезоне, мы подойдем к разработке концепции", - сказал Осецкий.

Помимо определения границ, предстоит провести работы на месте имеющихся здесь памятников для их детального изучения и понять, какие из них можно и необходимо музеифицировать, законсервировать, чтобы оградить от дальнейшего разрушения. Кроме того, необходимо проработать вопрос создания на территории туристической тропы, так как рядом есть и другие археологические объекты, в частности, еще одно городище. Один из таких маршрутов может вести на сопку Бойцовая, с которой открывается вид на всю долину.

Этнографическая часть проекта может базироваться на материалах Владимира Арсеньева. Он изучал Приморский край и в воспоминаниях описал маршрут, затронувший эту территорию. Кроме того, из материалов, которые специалисты обнаружат и извлекут во время работ на месте городища, можно организовать выставку в музее во Владивостоке, она станет еще одним направлением проекта. Проведенные ранее раскопки показали, что под слоем земли находятся хорошо сохранившиеся крепостные стены, а также ворота, ведущие в городище.

Интересно и безопасно

Планируя археологический туризм, необходимо одновременно учитывать комфорт для людей и безопасность для исторических объектов, отметил исполняющий обязанности руководителя Агентства по туризму Приморья Владимир Щур. "По словам ученых, здесь расположены археологические памятники нескольких эпох - начиная от железного века и заканчивая эпохой Чжурчжэней", - сообщил он ТАСС, отметив, что для этого нужно, в частности, проработать правила поведения туристов.

В свою очередь, заведующий музеем Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Александр Попов рассказал ТАСС, что в Приморском крае уже есть опыт подобных туров. "В 1992 году мы таких туристов принимали и на их деньги проводили экспедиции. Есть мировые организации, которые организуют целые группы археологических туристов, которые платят за то, чтобы участвовать в работах либо в научных экспедициях, либо в специально организованных парках, где есть достаточно большие памятники и ведутся постоянные работы", - рассказал он. Такой туризм, по его словам, можно развивать не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке, так как эта территория богата историческими памятниками.

Попов отметил, что подготовка объектов для развития такого направления займет немало времени, а окупится эта работа в течение примерно 10 лет, в основном через сопутствующую инфраструктуру и услуги. Тем не менее, считает Щур, археологический туризм Приморье обладает большим потенциалом. Такой продукт был бы интересен представителям стран АТР, которые часто посещают регион, и помог бы воспитывать поколение, которое ценит и уважает историю края.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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