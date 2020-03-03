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Зебровые акулы впервые начали размножаться в Приморском океанариуме

Самка отложила первые пять яиц

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Зебровые акулы впервые начали размножаться в Приморском океанариуме. Пара крупных рыб живет здесь с сентября 2018 года, и вот самка отложила пять яиц, сообщила во вторник пресс-служба Приморского океанариума.

"Зебровые акулы впервые начали размножаться в Приморском океанариуме, самка отложила пять яиц и, по информации биологов научно-образовательного комплекса, это только начало. В целом нерест может длиться около четырех месяцев, за это время самка способна отложить от 40 до 60 яиц", - сообщила пресс-служба.

Акулам-зебрам, которые живут в Приморском океанариуме, около шести лет. Самка не определилась с местом кладки, и водолазы находят яйца в разных частях "Океанской бездны", самого большого аквариума комплекса. Обычно яйца находят рядом с камнями, к ним яйцевые капсулы прикрепляются с помощью липких отростков, а одно из пяти яиц самка отложила во время программы "Танцы со скатами", когда специалисты в аквариуме кормят скатов и кружатся с ними в воде.

Эмбрионы обычно созревают внутри яиц в течение четырех-шести месяцев, все это время за капсулами будут наблюдать биологи. Яйца у акулы-зебры достаточно большие, до 17 см в длину, а мальки вылупляются размером 20-35 см.

Малыши акулы-зебры сильно отличаются от взрослых особей. Они появляются на свет в яркой "зебровой" окраске, благодаря которой хищники и получили свое имя. Достигнув 70 см в длину, акулы постепенно лишаются черно-белых полос, на смену приходят небольшие темные пятна на светлом фоне.

Приморский океанариум в 2016 году стал частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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