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Распространение коронавируса нового типа

В Южной Корее зафиксировали 477 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заразившихся в республике достигло 4812

СЕУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 477, достигнув 4812. Об этом сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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В последнюю неделю в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство страны сегодня вновь перенесло начало учебного года в школах на две недели, на 23 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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