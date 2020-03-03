На выплаты в честь 75-летия Победы ветеранам Колымы выделят почти 15 млн рублей

ТАСС, 3 марта. Власти Магаданской области планируют в этом году выделить из бюджета региона 14,4 млн рублей на реализацию новой меры поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) - предоставление разовых выплат к празднованию Дня Победы. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства Колымы.

В начале февраля этого года президент страны Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы. Выплаты будут произведены в апреле-мае 2020 года. Их получат ветераны, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии. Планировалось, что ветераны и приравненные к ним категории граждан получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла - по 50 тыс.

"К празднованию Дня Победы ветеранам будут предоставлены единовременные денежные выплаты. На эти цели в областном бюджете запланировано 14,4 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, в этом году для ветеранов ВОВ также запланировано приобретение товаров для формирования подарочных наборов на сумму 1 млн рублей. На материальную помощь ветеранам на проведение ремонтных работ в квартирах в 2020 году запланировано более 843 тыс. рублей. Она будет предоставляться в качестве компенсации по факту проделанных работ.

Всего в регионе проживают 156 ветеранов Великой Отечественной войны. В основном они находятся в Магадане и только некоторые - в городских округах Колымы. Как сообщили в областном правительстве, в регионе все участники и инвалиды Великой Отечественной войны обеспечены благоустроенным жильем. Ветераны, независимо от того, обслуживаются они социальными работниками на дому или нет, состоят на патронаже социальных служб Магаданской области. Специалисты периодически посещают ветеранов на дому, общаются по телефону, уточняют нужды и пожелания, при необходимости оказывают социальные услуги срочного характера.