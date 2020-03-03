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Распространение коронавируса нового типа

Первый заразившийся коронавирусом в Мексике выписался из больницы

Число пациентов с коронавирусом на территории страны сократилось до четырех

МЕХИКО, 3 марта. /ТАСС/. Мексиканские врачи в понедельник выписали пациента, ставшего первым в стране, у кого было выявлено заражение коронавирусом. Об этом сообщил на пресс-конференции доктор Густаво Рейес, глава координационной Комиссии национальных институтов в сфере здравоохранения и специализированных больниц.

"Пациент под номером один был выписан сегодня, у него были взяты анализы на вирус и они оказались практически отрицательными. Важно, что он остается в изоляции по месту жительства, но риск заражения в любом случае низкий", - указал Рейес. Таким образом, число пациентов с коронавирусом на территории Мексики сократилось до четырех, все они заразились за пределами республики.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
МексикаРаспространение коронавируса нового типа
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