В ЕАО открылся стационар детской больницы после капремонта

ТАСС, 3 марта. Стационар детской больницы в Еврейской автономной области, которая обслуживает все детское население региона, открылся во вторник после капитального ремонта, проведенного на средства единой субсидии. Об этом сообщило во вторник управление по внутренней политике областного правительства.

"Единая дальневосточная субсидия" - это средства из федерального бюджета, которые направлены на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов центров экономического роста. Всего на Дальнем Востоке насчитывается 58 таких центров, они охватывают 6,6 млн населения регионов - более 80% от численности населения ДФО. Программа рассчитана до 2022 года. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край заявил, что программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставанием.

"Улучшение качества жизни жителей региона - главный ориентир политики правительства области. И важная его составляющая - здравоохранение. Нет ничего ценнее человеческой жизни, особенно жизни детей. Круглосуточный стационар - шаг ЕАО вперед", - приводятся в распространенном релизе слова врио губернатора области Ростислава Гольдштейна. Стационар начал работу после ремонта во вторник.

Детская областная больница является базовым учреждением здравоохранения области, здесь оказывается специализированная и поликлиническая медицинская помощь детям, проживающим в Биробиджане и населенных пунктах области. В 2018-2019 годах на средства единой субсидии было отремонтировано здание самой больницы, а ремонт стационара завершился в настоящее время. На замену систем водо- и теплоснабжения, канализации, санитарно-технического оборудования, на монтаж электропроводки, нового оборудования пищеблока и другие мероприятия было направлено более 206 млн рублей. На новую мебель и оборудование для поликлинического отделения ушло 4,7 млн рублей. На время ремонта стационар размещался на базе взрослой областной больницы. Там же частично велся и прием детей.

"Ремонт больницы позволил привести условия в здании к санитарным нормам. Однако, чтобы разгрузить врачей, сократить очереди региону, создать больше возможностей для диагностики и реабилитации необходимо строительство нового амбулаторно-поликлинического корпуса при детской областной больнице. Проект такого объекта, стоимость которого ориентировочно оценивается в 1 млрд рублей, сейчас проходит Госэкспертизу. После мы сможем заявляться с этим проектом для участия в федеральных программах", - сказала ТАСС первый заместитель начальника управления здравоохранения областного правительства Наталья Шафорост.