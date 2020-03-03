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Экологи ВВО в 2020 году впервые будут очищать от металлолома территорию на Сахалине

Работы также планируется провести на острове Врангеля и Шантарском архипелаге

ТАСС, 3 марта. Военные экологи в 2020 году впервые будут очищать от металлолома территорию бывшего военного городка на Сахалине. Кроме того, им предстоит работа на острове Врангеля и Шантарском архипелаге, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Впервые текущем сезоне подразделение экологов ВВО займется очисткой территории бывшего военного городка в районе села Победино на острове Сахалин. Всего на острове до 2022 года спланировано собрать металлолом на 83 га", - сообщила пресс-служба.

В 2020 году будет сформировано три экологических подразделения, в том числе для работы на Сахалине. Еще одно, численностью 15 человек, займется финальными работами на острове Большой Шантар. Здесь предстоит разрезать и спрессовать 55 тонн старых металлических конструкций. Работы планируется начать в конце июня - начале июля 2020 года.

В 2019 году на этом Большом Шантаре экологи ВВО подготовили к отправке более 1,7 тыс. пустых бочек общим весом около 55 тонн. Планируется, что 11 тонн металлолома, собранного за 2019-2020 годы, вывезет с острова судно сторонней организации или ТОФ. Еще одно подразделение, в которое войдут более 40 человек, будет заниматься обустройством лагеря на острове Врангеля в бухте Сомнительная и подготовкой к вывозу 150 тонн металлолома. Всего в ходе работ в Арктической зоне с 2015 года по лето 2019 с острова Врангеля военнослужащими ВВО вывезено более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.

Большой Шантар - самый крупный остров Шантарского архипелага, с 1999 года вместе с другими входит в государственный природный заказник "Шантарские острова". Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. Также на острове расположены лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов. На архипелаге сейчас никто не живет, кроме сотрудников метеостанции, но на крупных островах остались заброшенные военные городки и поселки, скопилось много металлолома, оставленного с советских времен военными и гражданскими организациями.

На острове Врангеля также нет постоянного населения, а временное составляют метеорологи, сотрудники заповедника и военнослужащие. Экологическое подразделение ВВО очищает остров Врангеля, входящий в состав одноименного заповедника, от мусора и металлических бочек, которые скопились во время работы объектов Минобороны, полярных станций, научно-исследовательских стационаров и баз.

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РоссияАрктика сегодняСахалинская областьДальний Восток
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