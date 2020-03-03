Руководство Twitter рекомендовало сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, рекомендовала своим сотрудникам по всему миру работать из дома на фоне риска заражения коронавирусом. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.

"Начиная с сегодняшнего дня мы решительно рекомендуем всем сотрудникам по всему миру работать из дома, если это возможно. Наша цель - снизить опасность распространения коронавируса как среди наших сотрудников, так и в окружающем нас мире", - указывается в документе. При этом в Twitter отметили, что такой режим работы может быть удобен не всем сотрудникам. "Офисы будут оставаться открытыми для тех, у кого есть необходимость или желание трудиться со своего рабочего места", - заявили в руководстве компании.

"Сотрудники Twitter в Гонконге, Японии и Южной Корее обязаны трудиться из дома. В том числе - в силу ограничений, наложенных местными властями", - подчеркнули в компании. При этом в заявлении указывается, что требования к режиму труда сотрудников Twitter будут меняться по мере развития ситуации.

Twitter - социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн "твитов".