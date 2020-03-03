В Иране произошли перебои с доступом к интернету

ТАСС, 3 марта. Перебои с доступом к интернету наблюдаются на всей территории Ирана. Соответствующая информация была опубликована утром во вторник на сайте мониторинговой международной некоммерческой организации NetBlocks.

По ее данным, основные интернет-провайдеры Ирана в течение часа были недоступны, позднее их работа частично восстановилась. Доступ в интернет на национальном уровне упал до 50%. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего отключения.

В последний раз временные перебои с доступом в интернет в Иране были зафиксированы 8 февраля. Тогда, как заявил представитель Организации инфраструктурных коммуникаций при министерстве информационно-коммуникационных технологий страны Саджад Бонаби, Иран подвергся кибератаке.

За последние годы в СМИ неоднократно появлялась информация об имевших место кибератаках против Ирана и его инфраструктуры. Самым известным случаем стал вирус Stuxnet, при помощи которого в 2010 году была осуществлена атака на иранский ядерный объект в Натанзе. Тегеран и ряд западных изданий утверждали, что за разработкой вируса стоят американские и израильские спецслужбы.