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В Минздраве рассказали, когда в России завершится регистрация "Фризиума"

В ведомстве сообщили, что это будет возможно после экспертизы, для которой французская компания Sanofi ожидает получить стандартный образец препарата от западного партнера
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Французская компания Sanofi, занимающаяся регистрацией сильнодействующего лекарственного препарата "Фризиум" (действующее вещество "Клобазам") в России, ожидает получить стандартный образец препарата от западного партнера для завершения экспертизы. Только после данной процедуры регистрация препарата в стране может быть завершена, сообщила ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

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Ранее Максимкина сообщала, что образцы "Фризиума" в РФ должны были быть готовы в декабре 2019 года, а завершение экспертизы препарата планировалось в марте 2020 года.

"Экспертиза продолжается. Для того, чтобы был проведен анализ качества препарата, требуется стандартный образец. В настоящее время компания получает от западного партнера разрешение на ввоз этого стандартного образца, и как только образец поступит, то уже требуется незначительное количество времени для того, чтобы провести анализ сравнения качества стандартного образца и представленных промышленных образцов", - рассказала она.

По словам Максимкиной, процедура регистрации "Фризиума" в России продолжается. На данный момент обеспечить пациентов необходимым количеством данного препарата и других позволяет вступивший в силу с 1 марта закон, разрешающий ввоз в страну незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам. "До периода ввода ["Фризиума" на российский] рынок, недостающие объемы этого препарата будут профинансированы и ввезены", - пояснила она.

Регистрация и ввоз лекарств

Ранее занимавшая на тот момент должность министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова говорила, что 30 сентября французская компания Sanofi подала документы на регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата "Фризиум" в России. Так как этот препарат ранее проходил клинические испытания в РФ, процедура его регистрации теперь будет ускоренной и в целом должна занять не более 160 дней.

Торговые наименования "Клобазама" могут различаться в зависимости от производителя. В России он больше всего известен как "Фризиум" или "Урбанил". Как уточнили в Минздраве РФ, "Фризиум" и "Урбанил" - это торговые названия препаратов с действующим веществом "Клобазам" одного и того же производителя.

В начале сентября 2019 года экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11 тыс. 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. Решение было принято после резонансных случаев претензий правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. В 2020 году на закупку данных препаратов было выделено 22 млн рублей.

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